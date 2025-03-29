Маск заявил, что продал соцсеть Х своему стартапу по разработке искусственного интеллекта

Американский миллиардер Илон Маск, который сейчас возглавляет департамент государственной эффективности США (DOGE), объявил, что продал свою компанию социальных медиа X своему стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI.

Источник: CNN

Детали: Согласно договору, соцсеть X оценивается в $33 млрд, что гораздо меньше, чем он заплатил за нее в 2022 году.

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"Фьючерсы xAI и X взаимосвязаны. Сегодня мы официально делаем шаг, чтобы соединить данные, модели, вычисления, распространение и талант. Эта комбинация раскроет огромный потенциал, соединив передовые возможности искусственного интеллекта и опыт xAI с огромным охватом X", - отметил Маск в заметке на X.

Маск не написал о каких-либо немедленных изменениях в X, хотя чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в платформу. По его словам, объединенная платформа "обеспечит более умные, более значимые впечатления".

После того, как он приобрел соцсеть в 2022 году, Маск внес ряд изменений в платформу, когда-то известную как Twitter, что заставило некоторых крупных рекламодателей покинуть ее. Он также уволил 80% персонала компании, изменил систему проверки платформы и др.

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