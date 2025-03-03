Зеленський: Міняти мене буде непросто, але я міняюся на НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміна глави держави буде складним процесом і наголосив, що вважає своєю місією завершення війни і членство України в НАТО.

Джерело: Зеленського в інтервʼю британським журналістам в аеропорту Станстеда

Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, Зеленський розповів про можливість своєї відставки та майбутні вибори в Україні.

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Пряма мова: "А що стосується того, щоб піти з посади – міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію".

Деталі: Зеленський також висловився про тиск з боку міжнародних партнерів, які, за його словами, можуть намагатися впливати на рішення України. Він розкритикував такі підходи, зазначивши, що вони суперечать демократичним принципам.

Пряма мова: "Це виглядає так, що люди (не будемо називати їхні посади, скажімо так – громадяни інших країн) розповідають українцям, яким у них має бути президент. Особливо якщо ці люди займають офіційні посади. Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно й недемократично.

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Можливо, це вихід для всіх – і для Путіна, і для всіх, якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Ну, так, я міняюся на НАТО, чесно кажу".

Передісторія: