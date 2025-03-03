США готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий відновити взаємодію, щойно Україна буде готова до миру.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю американському телеканалу ABC у програмі This Week

Деталі: Рубіо наголосив, що США "будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру, а це, очевидно, те, що президент (Дональд Трамп – ред.) має на меті".

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Він зазначив, що Вашингтон намагається знайти спосіб припинити війну, але для цього необхідно залучити Росію до переговорного процесу.

Пряма мова: "Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру ... Нам потрібно з'ясувати – чи є спосіб змусити їх припинити війну? І єдиний спосіб зробити це – залучити росіян до переговорів".

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