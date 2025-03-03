США готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру – Рубіо
Понеділок, 3 березня 2025, 03:05
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий відновити взаємодію, щойно Україна буде готова до миру.
Джерело: Рубіо в інтерв’ю американському телеканалу ABC у програмі This Week
Деталі: Рубіо наголосив, що США "будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру, а це, очевидно, те, що президент (Дональд Трамп – ред.) має на меті".
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Він зазначив, що Вашингтон намагається знайти спосіб припинити війну, але для цього необхідно залучити Росію до переговорного процесу.
Пряма мова: "Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру ... Нам потрібно з'ясувати – чи є спосіб змусити їх припинити війну? І єдиний спосіб зробити це – залучити росіян до переговорів".
Передісторія:
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- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".
- Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що "не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.