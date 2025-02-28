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Зеленський достроково залишає Білий дім

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 28 лютого 2025, 20:33
Зеленський достроково залишає Білий дім
Президент України Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після суперечки з президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом і заяви президента США про те, що президент України не готовий до миру.

Джерело: CNN, агентство Reuters з посиланням на посадовця Білого дому, "Європейська правда", Білий дім у мережі Х

Дослівно CNN: "У Білому домі заявили, що пресконференція із Зеленським скасована. Українці збираються покинути Білий дім".

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Деталі: Згодом канал CNN повідомив, що Зеленський покинув Білий дім.

"Він пішов, не підписавши угоду про видобуток корисних копалин і не провівши спільної пресконференції з Трампом, як було заплановано раніше. Він не спілкувався зі ЗМІ перед від'їздом", – йдеться в повідомленні CNN.

Пізніше Білий дім процитував у мережі Х слова Трампа про те, що Зеленський "проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки" і опублікував відео, як президент України сідає в авто.

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На відео також видно, що будівлю залишають інші представники України.  

Передісторія:

ЗеленськийТрампСША
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