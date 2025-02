Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після суперечки з президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом і заяви президента США про те, що президент України не готовий до миру.

Джерело: CNN, агентство Reuters з посиланням на посадовця Білого дому, "Європейська правда", Білий дім у мережі Х

Дослівно CNN: "У Білому домі заявили, що пресконференція із Зеленським скасована. Українці збираються покинути Білий дім".

Реклама:

Деталі: Згодом канал CNN повідомив, що Зеленський покинув Білий дім.

"Він пішов, не підписавши угоду про видобуток корисних копалин і не провівши спільної пресконференції з Трампом, як було заплановано раніше. Він не спілкувався зі ЗМІ перед від'їздом", – йдеться в повідомленні CNN.

Пізніше Білий дім процитував у мережі Х слова Трампа про те, що Зеленський "проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки" і опублікував відео, як президент України сідає в авто.

На відео також видно, що будівлю залишають інші представники України.

"He disrespected the United States of America in its cherished Oval Office. He can come back when he is ready for Peace.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/jIvkoiVdUb