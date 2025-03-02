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Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що Зеленський – "неправильний президент"

Іван Д'яконовНеділя, 2 березня 2025, 02:11
Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що Зеленський – неправильний президент
Майк Волц. Фото: Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський не є правильним лідером для вирішення конфлікту з Росією. Він зазначив, що після суперечки між українським та американським президентами в Овальному кабінеті держсекретар США Марко Рубіо порадив Трампу припинити переговори, а Зеленському – залишити Білий дім.

Джерело: Волц в інтерв’ю Fox News

Деталі: За словами Волца, після того, як пресу попросили залишити Овальний кабінет, чиновники Трампа порадили "припинити переговори, вказавши, що будь-яке продовження розмови лише погіршить ситуацію.

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Пряма мова: "Послухайте, у нас була зустріч після того, як пресу попросили піти, і ми майже одноголосно порадили президенту (Трампу – ред.), що після тієї образи в Овальному кабінеті ми просто не бачимо, як нам рухатися далі".

Деталі: Волц зазначив, що держсекретар США Марко Рубіо сказав Зеленському, що "час не на його боці" і що "американська допомога не є нескінченною". 

Пряма мова: "Не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання. Віцепрезидент сказав: "Досить". Президент сказав: "Досить". І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, неправильний президент, який намагався зробити подібні речі".

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Передісторія: 

СШАТрамппереговориЗеленський
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