Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що Зеленський – "неправильний президент"
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський не є правильним лідером для вирішення конфлікту з Росією. Він зазначив, що після суперечки між українським та американським президентами в Овальному кабінеті держсекретар США Марко Рубіо порадив Трампу припинити переговори, а Зеленському – залишити Білий дім.
Джерело: Волц в інтерв’ю Fox News
Деталі: За словами Волца, після того, як пресу попросили залишити Овальний кабінет, чиновники Трампа порадили "припинити переговори, вказавши, що будь-яке продовження розмови лише погіршить ситуацію.
Пряма мова: "Послухайте, у нас була зустріч після того, як пресу попросили піти, і ми майже одноголосно порадили президенту (Трампу – ред.), що після тієї образи в Овальному кабінеті ми просто не бачимо, як нам рухатися далі".
Деталі: Волц зазначив, що держсекретар США Марко Рубіо сказав Зеленському, що "час не на його боці" і що "американська допомога не є нескінченною".
Пряма мова: "Не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання. Віцепрезидент сказав: "Досить". Президент сказав: "Досить". І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, неправильний президент, який намагався зробити подібні речі".
Передісторія:
- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- У відповідь Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.
- Зеленський в інтервʼю телеканалу Fox News наголосив, що не вважає, "що ми зробили щось погане". "При всій повазі до демократії і медіа, думаю треба розуміти позицію України", – зауважив Зеленський.
- Кремлівський лідер Володимир Путін продовжує заявляти, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, вкотре спотворюючи українське законодавство та ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.