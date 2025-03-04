Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувач Збройних сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).

Джерело: Указ президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року

Дослівно з указу: "Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом".

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