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Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації

Вівторок, 4 березня 2025, 00:12
Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації
Фото з соцмереж Залужного

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувач Збройних сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).

Джерело: Указ президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року

Дослівно з указу: "Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом".

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Що передувало

  • 8 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
  • 7 березня 2024 Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.

Залужний
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