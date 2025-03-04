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Маск вже пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"

Ірина Балачук, Марія ЄмецьВівторок, 4 березня 2025, 09:15
Маск вже пропонує Зеленському амністію у нейтральній країні
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, заявив, що президенту України Володимиру Зеленському треба запропонувати "амністію" в нейтральній країні в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Маска в мережі Х

Деталі: Маск поширив на свою сторінку допис прихильника Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України нібито не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за "відмивання коштів". 

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Маск додав до цього репосту свій коментар: "Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні".

Деталі: Увечері 3 березня (вдень за американським часом – ред.) президент США Дональд Трамп припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.

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Згодом стало відомо, що Трамп призупинив усю військову допомогу для України.

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Передісторія:

МаскЗеленськийСША
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