Маск вже пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"
Американський мільярдер Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, заявив, що президенту України Володимиру Зеленському треба запропонувати "амністію" в нейтральній країні в обмін на "відновлення демократії в Україні".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Маска в мережі Х
Деталі: Маск поширив на свою сторінку допис прихильника Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України нібито не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за "відмивання коштів".
Маск додав до цього репосту свій коментар: "Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні".
True.— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2025
As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw
Деталі: Увечері 3 березня (вдень за американським часом – ред.) президент США Дональд Трамп припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.
Згодом стало відомо, що Трамп призупинив усю військову допомогу для України.
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Передісторія:
- За останні тижні Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
- Втім, за день до візиту Зеленського у США Трамп заявив, що він "не може повірити", що міг називати його "диктатором".