Маск вже пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"

Американський мільярдер Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, заявив, що президенту України Володимиру Зеленському треба запропонувати "амністію" в нейтральній країні в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Маска в мережі Х

Деталі: Маск поширив на свою сторінку допис прихильника Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України нібито не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за "відмивання коштів".

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Маск додав до цього репосту свій коментар: "Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні".

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2025

Деталі: Увечері 3 березня (вдень за американським часом – ред.) президент США Дональд Трамп припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.

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Згодом стало відомо, що Трамп призупинив усю військову допомогу для України.

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Передісторія: