Маск вже пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"

Американський мільярдер Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, заявив, що президенту України Володимиру Зеленському треба запропонувати "амністію" в нейтральній країні в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Маска в мережі Х

Деталі: Маск поширив на свою сторінку допис прихильника Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України нібито не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за "відмивання коштів".

Реклама:

Маск додав до цього репосту свій коментар: "Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні".

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw