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Трамп "не може повірити", що називав Зеленського диктатором

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 лютого 2025, 21:02
Трамп не може повірити, що називав Зеленського диктатором
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі 27 лютого

Деталі: На питання кореспондента BBC про те, чи досі він вважає Зеленського диктатором, Трамп сказав: "Я таке сказав? Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання".

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Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Сам Зеленський пізніше сказав, що не образився на ці слова.

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ТрампЗеленський
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