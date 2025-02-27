Трамп "не може повірити", що називав Зеленського диктатором

Президент США Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі 27 лютого

Деталі: На питання кореспондента BBC про те, чи досі він вважає Зеленського диктатором, Трамп сказав: "Я таке сказав? Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання".

Реклама:

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Сам Зеленський пізніше сказав, що не образився на ці слова.

Читайте також: Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США.