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Армія РФ просунулася на Донеччині та має успіхи на Курщині – DeepState

Степан ГафткоВівторок, 4 березня 2025, 10:59
Армія РФ просунулася на Донеччині та має успіхи на Курщині – DeepState
Фото: мапи DeepState

Росіяни просунулися в Донецькій області поблизу Бурлацького, а також на території Курської області РФ біля Лебедівки.

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: Ворог просунувся біля Бурлацького та Лебедівки (на території Курської області – ред.). Уточнено лінію зіткнення в Піщаному (що біля Покровська – ред.).

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Деталі: Як повідомили аналітики DeepState, станом на ранок 4 березня бої тривали південніше Камишівки на Курщині.

Нагадаємо:

  • У ніч на 3 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії.
  • Напередодні DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. 

російсько-українська війнаокупаціяармія
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