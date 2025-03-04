Армія РФ просунулася на Донеччині та має успіхи на Курщині – DeepState

Росіяни просунулися в Донецькій області поблизу Бурлацького, а також на території Курської області РФ біля Лебедівки.

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: Ворог просунувся біля Бурлацького та Лебедівки (на території Курської області – ред.). Уточнено лінію зіткнення в Піщаному (що біля Покровська – ред.).

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Деталі: Як повідомили аналітики DeepState, станом на ранок 4 березня бої тривали південніше Камишівки на Курщині.

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