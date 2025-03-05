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Рятувальники показали наслідки масованого удару РФ по Одещині

Ольга Глущенко Середа, 5 березня 2025, 01:58
Рятувальники показали наслідки масованого удару РФ по Одещині
фото: ДСНС

ДСНС у ніч на 5 березня опублікували фото наслідків масованого удару Росії по Одеській області, внаслідок якого загинув чоловік.

Джерело: ДСНС

Деталі: У повідомленні рятувальники зазначили, що наразі відомо про 1 загиблу людину внаслідок масованого удару по регіону.

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Дослівно ДСНС: "Масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура.

Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору".

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Що передувало:

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Увечері 3 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті цього не працювали котельні, було пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр, є потерпілі.

Одеська областьросійсько-українська війна
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