Рятувальники показали наслідки масованого удару РФ по Одещині

ДСНС у ніч на 5 березня опублікували фото наслідків масованого удару Росії по Одеській області, внаслідок якого загинув чоловік.

Джерело: ДСНС

Деталі: У повідомленні рятувальники зазначили, що наразі відомо про 1 загиблу людину внаслідок масованого удару по регіону.

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Дослівно ДСНС: "Масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура.

Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору".

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Що передувало:

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Увечері 3 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті цього не працювали котельні, було пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр, є потерпілі.