Росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою  

У ніч на 5 березня російські окупанти вдарили "Шахедом" по відділенню Нової пошти у передмісті Одеси – постраждала будівля і знищено понад 600 посилок.

Джерело: Нова пошта в Telegram

Дослівно НП: "У ніч проти 5 березня ворог завдав масованого удару, один із "Шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл".

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Фото Нової пошти

Деталі: У компанії додали, усі клієнти отримають компенсації.

Фото Нової пошти

Також НП уже відновила роботу на прийом відправлень.

У ніч на 5 березня російські окупанти "Шахедом" вдарили по відділенню Нової пошти у передмісті Одеси – постраждала будівля і знищено понад 600 посилок. Відео Нової пошти pic.twitter.com/OQHUMtAMEO РЕКЛАМА: March 5, 2025

"На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", – підсумували у Новій пошті.

Фото Нової пошти

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