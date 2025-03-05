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Росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою  

Ірина БалачукСереда, 5 березня 2025, 12:46
Росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою  
Фото Нової пошти

У ніч на 5 березня російські окупанти вдарили "Шахедом" по відділенню Нової пошти у передмісті Одеси – постраждала будівля і знищено понад 600 посилок.

Джерело: Нова пошта в Telegram

Дослівно НП: "У ніч проти 5 березня ворог завдав масованого удару, один із "Шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл". 

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Фото Нової пошти

Деталі: У компанії додали, усі клієнти отримають компенсації. 

 
Фото Нової пошти

Також НП уже відновила роботу на прийом відправлень.  

"На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", – підсумували у Новій пошті. 

 
Фото Нової пошти

Передісторія:

Одеська областьбезпілотникипошта
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