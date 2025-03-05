Росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою
У ніч на 5 березня російські окупанти вдарили "Шахедом" по відділенню Нової пошти у передмісті Одеси – постраждала будівля і знищено понад 600 посилок.
Джерело: Нова пошта в Telegram
Дослівно НП: "У ніч проти 5 березня ворог завдав масованого удару, один із "Шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл".
Деталі: У компанії додали, усі клієнти отримають компенсації.
Також НП уже відновила роботу на прийом відправлень.
У ніч на 5 березня російські окупанти "Шахедом" вдарили по відділенню Нової пошти у передмісті Одеси – постраждала будівля і знищено понад 600 посилок. Відео Нової пошти pic.twitter.com/OQHUMtAMEO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2025РЕКЛАМА:
"На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", – підсумували у Новій пошті.
Передісторія:
- Увечері 4 березня російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Одеси: частина міста залишилась без світла води та тепла, у передмісті Одеси загинув чоловік.
- Згодом ДСНС опублікувала фото наслідків масованого удару Росії по Одеській області, внаслідок якого загинув чоловік.