Кабмін змінив правила виїзду за кордон для митців і медійників

Кабінет міністрів врегулював правила перетину кордону для митців і медійників: звернення розглядатимуть профільні інституції, а лист сприяння підписуватиме лише міністр культури або виконувач його обов'язків.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса

Пряма мова: "Новела в змінах, за які проголосував Кабінет міністрів, полягає в тому, що раніше всі звернення отримувало міністерство, а тапер ми застосували таку схему, коли всі звернення спрямовуються до відповідних інституцій, наприклад, Держкіно, Держтелерадіокомпанія. Вони в межах своєї компетенції опрацьовують звернення, перевіряють всі необхідні документи, і ми (Мінкультури – ред.) уже отримуємо верифікований пакет".

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Деталі: За словами заступника міністра, такі нововведення пришвидшать процес і зроблять його більш відповідальним. Тепер документи до Мінкультури потрібно подавати щонайменше за 15 днів до виїзду, а перебувати за кордоном можна не більше 60 днів із дня його перетину.

"У виняткових випадках він (термін перебуванням за кордоном – ред.) може бути продовжений, але нам здається, що цього терміну достатньо, щоб людина вирішила свої робочі питання і повернулася в Україну", – підкреслив Наджос.

Також запроваджено чіткий перелік документів, необхідних для отримання листа-сприяння від Мінкультури. Зокрема, потрібно мати запрошення та військово-обліковий документ. Медійники додатково повинні надати редакційне завдання і наказ про відрядження.

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"Є певні додаткові елементи, які стосуються працівників ЗМІ та медійників. Тут може бути підключено Мінцифри. Воно підключається у разі участі медійників у заходах, які пов'язані із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи United24", – зазначив заступник міністра.

Мінкультури планує впровадити нові правила: якщо митець виїжджає за кордон для збору коштів на ЗСУ, то після повернення він має відзвітувати, в яку бригаду і скільки грошей передав.

Також змінюються вимоги для юридичних осіб та підприємців: компанії повинні мати статус критично важливих, а ФОПи зможуть подавати заявку на виїзд лише за умови, що пропрацювали не менше трьох років до моменту подачі.

Очікується, що постанова набуде чинності після публікації в "Урядовому кур'єрі" 6 березня.

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