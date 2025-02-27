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Мінкульт: Митцям і медійникам відновлять можливість виїзду за кордон після погодження уряду

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 лютого 2025, 22:39
Мінкульт: Митцям і медійникам відновлять можливість виїзду за кордон після погодження уряду
ілюстративне фото ДПСУ

У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій пояснили, що очікують погодження змін від уряду до постанови про перелік документів, на основі яких надають лист-сприяння чоловікам для виїзду за кордон. Після того обіцяють відновити можливість виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку.

Джерело: пресслужба МКСК

Деталі: У міністерстві наголошують, що рішення є тимчасовим та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії.

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Дослівно: "Міністерство запропонувало проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57. Документ перебуває на погодженні органів державної влади відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів.

Пропозиції МКСК полягають у тому, щоб включити до Постанови перелік документів, на основі яких Міністерство матиме підстави надавати листа-сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану".

Деталі: Міністерство очікує, що відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до постанови уряду. Вони передбачатимуть надання пакета підтвердних документів, зокрема, про цілі та умови поїздки, а також інші деталі.

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Також у пресслужбі наголосили, що поширений в медіа коментар радника міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитра Золотухіна про те, що за рік з України втекли 500 чоловіків, не є офіційною позицією Міністерства та містить персональні інтерпретації.

Що передувало:

  • 27 лютого у відомстві повідомили, що з 3 березня призупиняють видавати листи сприяння до Державної прикордонної служби, за якими митці та медійники могли виїжджати за кордон.
  • Причиною такого кроку назвали "прогалини в національному законодавстві", через які деякі українці отримували дозвіл на виїзд за межі країни, але не поверталися назад у встановлені строки.

МінкультуриПрикордонна служба
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