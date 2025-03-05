Оператори Patriot підтримали флешмоб пілотів F-16 і звернулися до народу США

Українські оператори зенітних ракетних комплексів Patriot слідом за пілотами винищувачів F-16 закликали американців стояти пліч-о-пліч з українцями.

Джерело: відео, поширені Повітряним командуванням "Захід" та ПвК "Південь"

Пряма мова оператора: "Дякуємо всьому американському народу за постачання нам зброї!

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Завдяки вашій підтримці ми можемо захищати наші міста і людей, які живуть в них! Боротьба українців триває!".

Деталі: Звернення записано англійською мовою.

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