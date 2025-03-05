Оператори Patriot підтримали флешмоб пілотів F-16 і звернулися до народу США
Середа, 5 березня 2025, 21:47
Українські оператори зенітних ракетних комплексів Patriot слідом за пілотами винищувачів F-16 закликали американців стояти пліч-о-пліч з українцями.
Джерело: відео, поширені Повітряним командуванням "Захід" та ПвК "Південь"
Пряма мова оператора: "Дякуємо всьому американському народу за постачання нам зброї!
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Завдяки вашій підтримці ми можемо захищати наші міста і людей, які живуть в них! Боротьба українців триває!".
Деталі: Звернення записано англійською мовою.
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Передісторія:
- Українські пілоти винищувачів F-16 подякували американському народу за можливість ефективно захищати українські міста від російського повітряного терору.
- 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав ризик щодо поставок ракет для ЗРК Patriot, але сподівається, що Україна здатна знайти рішення зі США та іншими партнерами.