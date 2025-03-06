Україна в Гаазі представила докази порушень Росією Конвенції про заборону хімічної зброї
Українська делегація на 108-му засіданні Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі (Нідерланди) представила докази системного та цілеспрямованого застосування Росією хімічної зброї у війні проти України, грубо порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.
Джерело: Міністерство закордонних справ України
Деталі: За даними Міноборони України, з лютого 2023 по лютий 2025 року було зафіксовано понад 6 900 випадків застосування боєприпасів із хімічними речовинами. Лише за період 24 грудня 2024 – 24 січня 2025 року зафіксовано 844 такі випадки. Також зареєстровано понад 2 100 звернень українських військових до медичних закладів із симптомами хімічного ураження, зокрема три летальні випадки.
Очільник української делегації, заступник директора департаменту міжнародної безпеки МЗС Андрій Касьянов наголосив на зростанні випадків використання Росією небезпечних хімічних речовин, як методу ведення війни проти України.
Дослівно: "Українська делегація привернула увагу до другого звіту ОЗХЗ, в якому було підтверджено, що передані Україною докази у формі 4 російських газових гранат РГ-Во і відповідних зразків ґрунту і трави, місять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями. Окремо було наголошено, що за інформацією компетентних органів України вказані гранати РГ-Во виготовляються на російських підприємствах, зокрема в науковому центрі "Прикладної хімії" та Науково-прикладному інституті прикладної хімії".
Деталі: Україна вимагає продовжувати ізоляцію Росії та недопущення її до складу Виконавчої ради ОЗХЗ третій рік поспіль. Окрім того, Київ повторно висунув свою кандидатуру на членство у Виконавчій раді ОЗХЗ на період 2026–2028 років.
Передісторія:
- Раніше дві лабораторії Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що росіяни застосовують в Україні гранати, що містять заборонені хімічні речовини.
- У травні 2024 року Державний департамент США в обґрунтуванні нових санкційних заходів проти Росії вказав, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.