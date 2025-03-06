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Україна в Гаазі представила докази порушень Росією Конвенції про заборону хімічної зброї

Іван Д'яконовЧетвер, 6 березня 2025, 00:27
Україна в Гаазі представила докази порушень Росією Конвенції про заборону хімічної зброї
Фото: Getty Images

Українська делегація на 108-му засіданні Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі (Нідерланди) представила докази системного та цілеспрямованого застосування Росією хімічної зброї у війні проти України, грубо порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Деталі: За даними Міноборони України, з лютого 2023 по лютий 2025 року було зафіксовано понад 6 900 випадків застосування боєприпасів із хімічними речовинами. Лише за період 24 грудня 2024 – 24 січня 2025 року зафіксовано 844 такі випадки. Також зареєстровано понад 2 100 звернень українських військових до медичних закладів із симптомами хімічного ураження, зокрема три летальні випадки.

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Очільник української делегації, заступник директора департаменту міжнародної безпеки МЗС Андрій Касьянов наголосив на зростанні випадків використання Росією небезпечних хімічних речовин, як методу ведення війни проти України.

Дослівно: "Українська делегація привернула увагу до другого звіту ОЗХЗ, в якому було підтверджено, що передані Україною докази у формі 4 російських газових гранат РГ-Во і відповідних зразків ґрунту і трави, місять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями. Окремо було наголошено, що за інформацією компетентних органів України вказані гранати РГ-Во виготовляються на російських підприємствах, зокрема в науковому центрі "Прикладної хімії" та Науково-прикладному інституті прикладної хімії".

Деталі: Україна вимагає продовжувати ізоляцію Росії та недопущення її до складу Виконавчої ради ОЗХЗ третій рік поспіль. Окрім того, Київ повторно висунув свою кандидатуру на членство у Виконавчій раді ОЗХЗ на період 2026–2028 років.

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Передісторія:

  • Раніше дві лабораторії Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що росіяни застосовують в Україні гранати, що містять заборонені хімічні речовини.
  • У травні 2024 року Державний департамент США в обґрунтуванні нових санкційних заходів проти Росії вказав, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.

зброявійнаРосіяросійсько-українська війна
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