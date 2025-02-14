Лабораторії ОЗХЗ підтвердили, що Росія застосовує проти України хімзброю

Дві лабораторії Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що росіяни застосовують в Україні гранати, що містять заборонені хімічні речовини.

Джерело: заява МЗС України

Дослівно: "Експерти ОЗХЗ з дотриманням відповідних процедур ґрунтовно проаналізували надані Україною матеріали, зокрема чотири російські гранати РГ-Во та відповідні зразки ґрунту та трави.

Реклама:

Як результат, дві незалежні одна від одної сертифіковані лабораторії ОЗХЗ підтвердили, що передані Україною докази містять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями".

Деталі: Про це йшлося у висновках щодо переданих Україною доказів порушення Російською Федерацією Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

В МЗС повідомили, що постійно інформують міжнародну спільноту про систематичне застосування РФ небезпечних хімічних речовин проти України, зокрема сльозогінних гранат типу "РГ-Во".

РЕКЛАМА:

"У період з лютого 2023 до лютого 2025 року були задокументовані 6 129 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини, зокрема 2-хлоробензальмалононітрил (CS), хлорацетофенон (CN), а також хлорпікрин та меркаптани (малодоранти)", - йдеться у заяві.

В міністерстві наголосили, що такі дії Росії є грубим порушенням пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Передісторія: