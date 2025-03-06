Спецпредставник Китаю "шокований" ставленням Трампа до ЄС: Мир в Україні не має диктуватися США і РФ

Спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шей заявив, що "шокований" тим, як президент США Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі, додавши, що мирна угода для України не повинна визначатися лише США та Росією.

Джерело: South China Morning Post

Пряма мова: "Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейської точки зору, це просто жахливо.

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Я вважаю, що європейські друзі повинні замислитися над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду.

Таким чином, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, добру волю і взаємовигідне співробітництво".

Деталі: Лу сказав про це в кулуарах панельної дискусії з іншими високопоставленими дипломатами під час щорічної сесії вищого консультативного органу - Китайської народної політичної консультативної ради в Пекіні.

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Він визнав, що дискусії між США та Росією, спрямовані на врегулювання "кризи" (війни - ред.), але підкреслив, що будь-який мирний процес повинен передбачати визнання та участь усіх зацікавлених сторін, включаючи європейські країни: "Різні пропоновані рішення повинні бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися обраними".

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Передісторія: