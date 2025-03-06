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Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Працюємо над альтернативами

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 березня 2025, 17:43
Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Працюємо над альтернативами
Рустем Умєров. фото Getty Images

Україна ще не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними з боку США, але влада вже працює над альтернативами.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров на пресконференції за результатами переговорів із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Щодо розвідданих, ми ще не отримали детальної інформації про те, як вони будуть обмежені, але ми вже працюємо над альтернативами, в тому числі над тим, що в разі необхідності ми будемо запитувати їх і в Німеччині".

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Що передувало: Низка авторитетних закордонних ЗМІ, з посиланням на джерела, повідомили, що США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що зупинка обміну розвідданими між США та Україною може значно посилити російську авіацію, яка досі зазнавала серйозних обмежень через удари українських сил по військових об’єктах у тилу Росії. Це може вплинути на хід бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак.

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