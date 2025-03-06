Нова "слуга народу" відмовилася від мандата: ЦВК оголосила ім’я наступника
Центральна виборча комісія визнала Сергія Мельніка обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу".
Джерело: пресслужба ЦВК
Деталі: Це сталося після того, як Інна Свириба, яка була визнана обраною народною депутаткою від вказаної політсили подала заяву про відмову від депутатського мандата.
Повідомляється, що комісія розглянула документ і визнала Свирибу такою, яка не набула депутатського мандата.
Водночас ЦВК визнала Сергія Мельніка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Слуга народу" під №149, обраним народним депутатом України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.
Що передувало: 25 лютого Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.