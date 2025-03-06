Нова "слуга народу" відмовилася від мандата: ЦВК оголосила ім’я наступника

Центральна виборча комісія визнала Сергія Мельніка обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: Це сталося після того, як Інна Свириба, яка була визнана обраною народною депутаткою від вказаної політсили подала заяву про відмову від депутатського мандата.

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Повідомляється, що комісія розглянула документ і визнала Свирибу такою, яка не набула депутатського мандата.

Водночас ЦВК визнала Сергія Мельніка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Слуга народу" під №149, обраним народним депутатом України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Що передувало: 25 лютого Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.