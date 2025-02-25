Підозрювана в незаконному збагаченні нардепка "Слуги народу" позбулася мандата
Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.
Джерело: нардеп "Євросолідарності" Ірина Геращенко та нардеп "Голоса" Ярослав Железняк у соцмережах
Пряма мова Геращенко: "Пані Кормишкіна більше не депутатка. За складання її депутатського мандату проголосували 246 депутатів. "ЄС" в цьому участі не брала".
Деталі: Железняк додав, що на відміну від багатьох, хто складав мандат раніше, Кормишкіна особисто виступила перед складанням мандату.
Пряма мова Железняка: "Таким чином в Раді залишається 400-та депутатів , а в коаліції 231 депутат.
Правда це дуже тимчасово, замість Ірини скоро хтось доєднається по списку з "Слуги народу". Останній заходив пан Тарарін (147)
Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться):
148 Сверба Інна Станіславівна
149 Мельник Сергій Васильович
150 Палійчук Юлія Володимирівна (вже відмовилась, як я чув)".
Передісторія:
- 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
- Після цього суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначили двох осіб: голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
- На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.
- 23 січня у справі про незаконне збагачення Кормишкіної повідомлено про підозру її чоловікові, який намагався легалізувати її майно.
- 21 лютого стало відомо, що Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень.