Підозрювана в незаконному збагаченні нардепка "Слуги народу" позбулася мандата

Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.

Джерело: нардеп "Євросолідарності" Ірина Геращенко та нардеп "Голоса" Ярослав Железняк у соцмережах

Пряма мова Геращенко: "Пані Кормишкіна більше не депутатка. За складання її депутатського мандату проголосували 246 депутатів. "ЄС" в цьому участі не брала".

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Деталі: Железняк додав, що на відміну від багатьох, хто складав мандат раніше, Кормишкіна особисто виступила перед складанням мандату.

Пряма мова Железняка: "Таким чином в Раді залишається 400-та депутатів , а в коаліції 231 депутат.

Правда це дуже тимчасово, замість Ірини скоро хтось доєднається по списку з "Слуги народу". Останній заходив пан Тарарін (147)

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Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться):

148 Сверба Інна Станіславівна

149 Мельник Сергій Васильович

150 Палійчук Юлія Володимирівна (вже відмовилась, як я чув)".

Передісторія: