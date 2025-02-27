ЦВК визнала обраною нардепкою кандидатку, яка зайде в Раду від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою від партії "Слуга народу".

Джерело: пресслужба ЦВК, портал "Чесно"

Деталі: Зазначається, що комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної.

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Інна Свириба фото з порталу "Чесно"

ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 148, обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

За даними руху "Чесно", 57-річна Свириба на момент виборів офіційно була тимчасово безробітною.

Працювала дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну (Київ).

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До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини АМН України.

Закінчила Тернопільський Національний Медичний Університет ім. І. Я. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Що передувало: 25 лютого Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.