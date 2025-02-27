Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ЦВК визнала обраною нардепкою кандидатку, яка зайде в Раду від "Слуги народу"

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 лютого 2025, 18:32
ЦВК визнала обраною нардепкою кандидатку, яка зайде в Раду від Слуги народу
фото: "Радіо Свобода"

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою від партії "Слуга народу".

Джерело: пресслужба ЦВК, портал "Чесно"

Деталі: Зазначається, що комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної.

Реклама:
 
Інна Свириба
фото з порталу "Чесно"

ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 148, обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

За даними руху "Чесно", 57-річна Свириба на момент виборів офіційно була тимчасово безробітною.

Працювала дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну (Київ).

РЕКЛАМА:

До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини АМН України.

Закінчила Тернопільський Національний Медичний Університет ім. І. Я. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Що передувало: 25 лютого Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.

Слуга народуВерховна РадаЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп "не може повірити", що називав Зеленського диктатором
Трамп продовжив низку санкцій проти Росії
відеоУ Києві авто поліції влетіло у позашляховик та втекло з місця ДТП: буде службове розслідування
Чиновниця Чернівецької ОВА, яка нібито не хотіла сидіти поруч із ветераном, звільняється з посади
Ердоган поговорив із Зеленським і Лавровим про можливість відправки турецьких миротворців в Україну
ЗМІ: Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але змінив рішення після розмови з Макроном
Усі новини...
Слуга народу
Підозрювана в незаконному збагаченні нардепка "Слуги народу" позбулася мандата
Нардепка-слуга Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандату
Арахамія відповів на закиди Порошенка про підготовку виборів: нагадав підписаний документ
Останні новини
21:34
Трамп не вірить, що Путін може порушити "мирну угоду"
21:22
Чемпіонська арифметика: скільки український боксер Гвоздик заробив на титульних боях
21:21
Туреччина вчетверо скоротила імпорт нафти з РФ після останніх санкцій США
21:18
У Трампа зацікавленні видобутком корисних копалин у Росії після мирної угоди з Україною
21:13
"Шлунковий грип": що треба знати про норовірус, спалахи якого фіксують в Україні
21:08
Король Британії запросив Трампа на безпрецедентний другий державний візит
21:02
Трамп "не може повірити", що називав Зеленського диктатором
21:00
Який сьогодні день? Іменини березня та інші свята та пам’ятні дати
21:00
Японія надасть Україні чергові $58 мільйонів: на яку екстрену допомогу підуть гроші
20:58
Грайливий ведмідь і Чумацький шлях: 14 кращих світлин природи 2025 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: