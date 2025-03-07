Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України

Під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили "реальні кроки" для досягнення справедливого та тривалого миру.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Деталі: Під час переговорів Зеленський представив Рютте напрацювання щодо плану, який передбачає об’єднане європейське бачення завершення війни, механізми безпекових гарантій та подальше зміцнення обороноздатності України.

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Пряма мова: "Розповів Марку про напрацювання плану, який міститиме обʼєднане європейське бачення щодо закінчення війни, конкретних гарантій безпеки та посилення України. Окремо обговорили зміцнення нашої ППО".

Деталі: Президент України також подякував Рютте та країнам-членам НАТО за їхню підтримку та співпрацю в процесі наближення миру.