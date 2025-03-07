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Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 00:41
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
Володимир Зеленський і Марк Рютте. Фото: X / ZelenskyyUa

Під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили "реальні кроки" для досягнення справедливого та тривалого миру.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Деталі: Під час переговорів Зеленський представив Рютте напрацювання щодо плану, який передбачає об’єднане європейське бачення завершення війни, механізми безпекових гарантій та подальше зміцнення обороноздатності України.

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Пряма мова: "Розповів Марку про напрацювання плану, який міститиме обʼєднане європейське бачення щодо закінчення війни, конкретних гарантій безпеки та посилення України. Окремо обговорили зміцнення нашої ППО".

Деталі: Президент України також подякував Рютте та країнам-членам НАТО за їхню підтримку та співпрацю в процесі наближення миру.

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