Нафтогаз: Росія вже здійснила 17-ту атаку на об’єкти компанії, є руйнування
Уночі 7 березня країна-агресорка Росія завдала масованого удару по об’єктах газової інфраструктури "Групи Нафтогаз" – є руйнування; з початку повномасштабного вторгнення це вже 17-та атака.
Джерело: Нафтогаз у Facebook
Дослівно компанія: "Це вже сімнадцята комбінована атака на об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих".
Деталі: За словами керівника "Групи Нафтогаз" Романа Чумака, наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.
"Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом", – зазначив Чумак.
Передісторія:
- Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що вночі 7 березня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл енергетичної та газової інфраструктури України. Ударів зазнали об’єкти в різних регіонах країни.
- Голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що російські окупанти вдарили по критичному промисловому об'єкту в Тернопільській області. За його словами, минулося без постраждалих, але можуть виникнути проблеми з газопостачанням.