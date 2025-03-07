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Нафтогаз: Росія вже здійснила 17-ту атаку на об’єкти компанії, є руйнування

Ірина БалачукП'ятниця, 7 березня 2025, 08:58
Нафтогаз: Росія вже здійснила 17-ту атаку на об’єкти компанії, є руйнування
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 7 березня країна-агресорка Росія завдала масованого удару по об’єктах газової інфраструктури "Групи Нафтогаз" – є руйнування; з початку повномасштабного вторгнення це вже 17-та атака.

Джерело: Нафтогаз у Facebook

Дослівно компанія: "Це вже сімнадцята комбінована атака на об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих".

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Деталі: За словами керівника "Групи Нафтогаз" Романа Чумака, наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.

"Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом", – зазначив Чумак.

Передісторія:

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