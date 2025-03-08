Рятувальники показали наслідки чергової масованої атаки РФ на Одесу
Субота, 8 березня 2025, 02:16
Ввечері 7 березня росіяни знову завдали масованого дронового удару по Одесі, в місті спалахнули пожежі.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля".
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Деталі: У повідомленні рятувальників зазначається, що також постраждала критична інфраструктура.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Рятувальники показали наслідки чергової масованої атаки РФ на Одесу.
Відео: ДСНС pic.twitter.com/EVNJeZeFWb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2025РЕКЛАМА:
Що передувало:
- Вранці 7 березня в ДТЕК повідомили четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака.
- Уночі 6 березня російські військові атакували Одеський район – влучили в енергетичний об’єкт, пошкодили житловий будинок, адмінбудівлю та поранили 2 людей.