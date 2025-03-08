Ввечері 7 березня росіяни знову завдали масованого дронового удару по Одесі, в місті спалахнули пожежі.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля".

Реклама:

Деталі: У повідомленні рятувальників зазначається, що також постраждала критична інфраструктура.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Рятувальники показали наслідки чергової масованої атаки РФ на Одесу.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/EVNJeZeFWb РЕКЛАМА: March 8, 2025

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Що передувало: