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Рятувальники показали наслідки чергової масованої атаки РФ на Одесу

Ольга Глущенко Субота, 8 березня 2025, 02:16
Рятувальники показали наслідки чергової масованої атаки РФ на Одесу
фото: ДСНС

Ввечері 7 березня росіяни знову завдали масованого дронового удару по Одесі, в місті спалахнули пожежі.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля".

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Деталі: У повідомленні рятувальників зазначається, що також постраждала критична інфраструктура.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Що передувало:

  • Вранці 7 березня в ДТЕК повідомили четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака.
  • Уночі 6 березня російські військові атакували Одеський район – влучили в енергетичний об’єкт, пошкодили житловий будинок, адмінбудівлю та поранили 2 людей. 

Одесабезпілотникиросійсько-українська війнаенергетика
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