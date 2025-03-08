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Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих, 30 поранених

Ольга Глущенко Субота, 8 березня 2025, 06:54
Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих, 30 поранених
фото: ДСНС

Вранці 8 березня рятувальники повідомили, що кількість загиблих внаслідок російських ударів у Добропіллі Донецької області зросла щонайменше до 11, ще 30 людей поранені.

Джерело: ДСНС, Національна поліція

Деталі: Ввечері росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.

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Рятувальники додають, що пошкоджені 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Дослівно ДСНС: "Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "Шахедом"), пошкодивши пожежну машину.

Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв. м".

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фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Оновлено: У Нацполіції уточнили, що серед поранених – 5 дітей.

Правоохоронці також уточнили, що росіяни завдали по місту комбінованого удару, попередньо, ракетою "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БпЛА "Герань-2".

Нагадаємо: На Донеччині протягом доби 7 березня в результаті чергових російських атак п’ятеро цивільних загинули, ще дев’ятеро зазнали поранень.

Донецька областьобстрілросійсько-українська війна
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