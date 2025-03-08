Кількість поранених внаслідок обстрілу Добропілля зросла до 47

Унаслідок російської атаки по центру Добропілля на Донеччині кількість поранених зросла до 47, ще 11 людей загинули.

Джерело: Донецька ОВА, Донецька облпрокуратура

наслідки удару по Добропіллю, фото: Вадим Філашкін/Telegram

Деталі: Станом на 13:00 у суботу влада повідомила про 33 поранених.

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Прокуратура через годину уточнила, що кількість поранених збільшилась до 40.

У потерпілих мінно-вибухові та осколкові поранення. Серед постраждалих – шестеро дітей.

Станом на 16:00 керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок удару по Добропіллю 11 людей загинули і 47 дістали поранення.

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7 поранених госпіталізовано у Добропіллі, ще 3 у більш важкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених — 7 дітей.

Нагадаємо: Увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на удар.