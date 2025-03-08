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Генштаб про Курщину: в Суджі у росіян великі втрати, масованого прориву кордону не було

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоСубота, 8 березня 2025, 18:18
Генштаб про Курщину: в Суджі у росіян великі втрати, масованого прориву кордону не було
ситуація на Курщині станом на 8 березня, скріншот deepstatemap

У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть "дуже великі" втрати.

Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ у коментарі УП

Дослівно: "Інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України не відповідає дійсності. У районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються.

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Крім того, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі".

Деталі: У Генштабі зазначили, що в Курській області тривають важкі бої, обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування.

Найбільш масштабні штурмові дії з боку противника відбулися на напрямках із населеного пункту Коренєво на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше міста Суджа.

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До штурмових дій противник залучив найбільш боєздатні підрозділи з числа морської піхоти (177-го полку та 810-ї бригади), повітряно-десантних військ, кадирівців із батальйону "Ахмат", 1427-го полку. У бій кинуто також найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів.

"Наше командування бачить всю повноту картини та вживає необхідних заходів із посилення стійкості оборони. Для стабілізації обстановки задіяно резерви головнокомандувача Збройних Сил України. Завдяки цим рішенням підрозділи противника зазнали значних втрат", – йдеться в повідомленні.

Що передувало: 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Зранку 8 березня близько сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

Курська область Генштабвійна
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