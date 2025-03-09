Франція виділить Україні €195 млн з відсотків заморожених росактивів – міністр

Франція заявила, що надасть Україні 195 мільйонів євро військової допомоги з відсотків заморожених російських активів.

Джерело: міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche, цитує "Суспільне"

Деталі: За його словами, ці кошти будуть використані для постачання 155-мм артилерійських снарядів та авіаційних бомб AASM, які використовують винищувачі Mirage 2000.

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Також Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувалися французькими військовими.

Як пише La Tribune Dimanche, на тлі геополітичної нестабільності Франція разом із союзниками посилює власний оборонний потенціал. Лекорню назвав боєприпаси та радіоелектронну боротьбу ключовими пріоритетами на найближчі роки. Він також наголосив на важливості дронів, роботизації військ, розвитку штучного інтелекту та космічних технологій.

Щоб підтримати як Україну, так і власну армію, Франція нарощує виробництво військової техніки. Лекорню заявив, що компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році.

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Також французький уряд планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до 2026 року, а випуск протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) подвоїться вже у 2025 році.

Для цього французький уряд створює нові промислові партнерства з компаніями Thales, EOS, що працюють у сфері оборонної та військової промисловості.

Нагадаємо: Найбільші європейські держави підтримують зусилля щодо конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії.