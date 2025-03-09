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Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 9 березня 2025, 05:56
Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу – ISW
ілюстративне фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вказують на те, що припинення з боку США обміну розвідданими зашкодить здатності України просуватися і захищатися на полі бою, а також погіршить ситуацію із захистом цивільного населення від російських ударів.

Джерело: ISW

Деталі: Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідданими з боку США має наслідки на полі бою.

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Видання Time повідомило 8 березня, що п'ять високопоставлених західних і українських чиновників і військових заявили, що призупинення надання розвідувальних даних США Україні допомогло російським військам просунутися на полі бою.

Неназваний офіцер повідомив виданню Time, що призупинення позбавило українські війська можливості використовувати "деякі з найкращих систем озброєнь".

Джерело в українському уряді заявило, що призупинення найбільше вплинуло на українські операції в Курській області, і що українські сили втратили здатність виявляти російські літаки, які наближаються до України, що ставить під загрозу здатність попереджати цивільне населення і військовослужбовців про майбутні російські удари.

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Дослівно: "ISW не може самостійно перевірити заяви про наслідки призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною на місцях.

Проте, за оцінками ISW, повне припинення обміну розвідувальною інформацією з США зашкодить здатності України використовувати удари великої дальності для ефективності на полі бою і захисту від російських наступальних операцій, а також дозволить російським військам інтенсифікувати свої безпілотні і ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб і на розвиток оборонно-промислової бази України".

Деталі: Разом з тим європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб розширити обмін розвідувальною інформацією з Україною після призупинення співпраці зі Сполученими Штатами. Проте Європа навряд чи зможе повністю компенсувати розвідувальні можливості США "найближчим часом".

Ключові висновки ISW за 8 березня:

  • Масштаби призупинення США обміну розвідувальною інформацією з Україною залишаються незрозумілими.
  • Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідувальною інформацією з боку США має наслідки на полі бою.
  • Європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб розширити обмін розвідданими з Україною після призупинення обміну розвідданими з боку США.
  • Російські війська посилили свою багатовекторну кампанію з ліквідації залишків українського угруповання в Курській області 7 та 8 березня.
  • Російські війська, схоже, руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити відходу українських військ з Курської області в Україну.
  • Заступник начальника Головного військово-політичного управління Міністерства оборони Росії, командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудінов заявив про активізацію російських зусиль у Курській області 8 березня.
  • У ніч з 7 на 8 березня та вдень 8 березня російські війська здійснили серію ракетних ударів та ударів з безпілотників по тилових та прилеглих до них районах України, при цьому українські війська не збили жодної російської балістичної ракети.
  • Кремль продовжує просувати неправдивий наратив про те, що країни-члени Європейського Союзу й Україна прагнуть затягування та ескалації війни в Україні, щоб відволікти Росію від власної довготривалої підготовки до війни із Заходом.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив 8 березня, що глава Адміністрації Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони України Рустем Умєров і заступник керівника Офісу Президента України полковник Павло Паліса візьмуть участь в українсько-американських переговорах 11 березня в Джидді, Саудівська Аравія.
  • Українські війська просунулися під Торецьком і Покровськом, а російські війська просунулися у Курській області, а також під Торецьком і Покровськом.

ISWросійсько-українська війнаСШАдопомога Україні
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