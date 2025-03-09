Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вказують на те, що припинення з боку США обміну розвідданими зашкодить здатності України просуватися і захищатися на полі бою, а також погіршить ситуацію із захистом цивільного населення від російських ударів.
Джерело: ISW
Деталі: Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідданими з боку США має наслідки на полі бою.
Видання Time повідомило 8 березня, що п'ять високопоставлених західних і українських чиновників і військових заявили, що призупинення надання розвідувальних даних США Україні допомогло російським військам просунутися на полі бою.
Неназваний офіцер повідомив виданню Time, що призупинення позбавило українські війська можливості використовувати "деякі з найкращих систем озброєнь".
Джерело в українському уряді заявило, що призупинення найбільше вплинуло на українські операції в Курській області, і що українські сили втратили здатність виявляти російські літаки, які наближаються до України, що ставить під загрозу здатність попереджати цивільне населення і військовослужбовців про майбутні російські удари.
Дослівно: "ISW не може самостійно перевірити заяви про наслідки призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною на місцях.
Проте, за оцінками ISW, повне припинення обміну розвідувальною інформацією з США зашкодить здатності України використовувати удари великої дальності для ефективності на полі бою і захисту від російських наступальних операцій, а також дозволить російським військам інтенсифікувати свої безпілотні і ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб і на розвиток оборонно-промислової бази України".
Деталі: Разом з тим європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб розширити обмін розвідувальною інформацією з Україною після призупинення співпраці зі Сполученими Штатами. Проте Європа навряд чи зможе повністю компенсувати розвідувальні можливості США "найближчим часом".
Ключові висновки ISW за 8 березня:
- Масштаби призупинення США обміну розвідувальною інформацією з Україною залишаються незрозумілими.
- Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідувальною інформацією з боку США має наслідки на полі бою.
- Європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб розширити обмін розвідданими з Україною після призупинення обміну розвідданими з боку США.
- Російські війська посилили свою багатовекторну кампанію з ліквідації залишків українського угруповання в Курській області 7 та 8 березня.
- Російські війська, схоже, руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити відходу українських військ з Курської області в Україну.
- Заступник начальника Головного військово-політичного управління Міністерства оборони Росії, командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудінов заявив про активізацію російських зусиль у Курській області 8 березня.
- У ніч з 7 на 8 березня та вдень 8 березня російські війська здійснили серію ракетних ударів та ударів з безпілотників по тилових та прилеглих до них районах України, при цьому українські війська не збили жодної російської балістичної ракети.
- Кремль продовжує просувати неправдивий наратив про те, що країни-члени Європейського Союзу й Україна прагнуть затягування та ескалації війни в Україні, щоб відволікти Росію від власної довготривалої підготовки до війни із Заходом.
- Президент України Володимир Зеленський заявив 8 березня, що глава Адміністрації Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони України Рустем Умєров і заступник керівника Офісу Президента України полковник Павло Паліса візьмуть участь в українсько-американських переговорах 11 березня в Джидді, Саудівська Аравія.
- Українські війська просунулися під Торецьком і Покровськом, а російські війська просунулися у Курській області, а також під Торецьком і Покровськом.