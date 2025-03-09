Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вказують на те, що припинення з боку США обміну розвідданими зашкодить здатності України просуватися і захищатися на полі бою, а також погіршить ситуацію із захистом цивільного населення від російських ударів.

Джерело: ISW

Деталі: Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідданими з боку США має наслідки на полі бою.

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Видання Time повідомило 8 березня, що п'ять високопоставлених західних і українських чиновників і військових заявили, що призупинення надання розвідувальних даних США Україні допомогло російським військам просунутися на полі бою.

Неназваний офіцер повідомив виданню Time, що призупинення позбавило українські війська можливості використовувати "деякі з найкращих систем озброєнь".

Джерело в українському уряді заявило, що призупинення найбільше вплинуло на українські операції в Курській області, і що українські сили втратили здатність виявляти російські літаки, які наближаються до України, що ставить під загрозу здатність попереджати цивільне населення і військовослужбовців про майбутні російські удари.

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Дослівно: "ISW не може самостійно перевірити заяви про наслідки призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною на місцях.

Проте, за оцінками ISW, повне припинення обміну розвідувальною інформацією з США зашкодить здатності України використовувати удари великої дальності для ефективності на полі бою і захисту від російських наступальних операцій, а також дозволить російським військам інтенсифікувати свої безпілотні і ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб і на розвиток оборонно-промислової бази України".

Деталі: Разом з тим європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб розширити обмін розвідувальною інформацією з Україною після призупинення співпраці зі Сполученими Штатами. Проте Європа навряд чи зможе повністю компенсувати розвідувальні можливості США "найближчим часом".

Ключові висновки ISW за 8 березня: