Десантники показали знищення російських вояків, які пройшли по газопроводі на Курщині

Підрозділи Десантно-штурмових військ оприлюднили відео, як знищують російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі Курської області.

Джерело: ДШВ

Дослівно: "Так, на Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

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Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів".

Деталі: Військові запевнили, що наразі сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються.

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Втрати противника в районі Суджі "дуже великі", додають у повідомленні.

Що передувало: 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Зранку 8 березня близько сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.