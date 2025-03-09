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Європейці запевнили Сирського у подальшій підтримці ЗСУ

Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 12:01
Європейці запевнили Сирського у подальшій підтримці ЗСУ
фото сирського з фб

На тлі призупинення військової допомоги від США, європейські партнери запевнили головнокомандувача Олександра Сирського, що надалі допомагатимуть українському війську ППО, артилерією та навчанням.

Джерело: Сирський у Facebook

Деталі: Він поспілкувався по відео з колегами з Британії, Франціъ та Німеччини, розповів про зміни обстановки в районах ведення бойових дій.

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Пряма мова Сирського: "Обговорив поточні потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах тощо.

Отримав ... підтвердження щодо продовження практичної підтримки України, яка стійко обороняє східні рубежі Європи.

Протиповітряна оборона, артилерійські снаряди, бронетехніка, а також загальновійськова та фахова підготовка військ – по цих та інших запитах Європа і надалі з нами".

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Нагадаємо:

  • 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
  • 5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 
  • Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".
  • 7 березня ЗМІ запевняли, що Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, а не атакувати російських окупантів.
  • 8 березня стало відомо, що рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні, пишуть ЗМІ.

СирськийФранціяНімеччинаВелика Британія
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