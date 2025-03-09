Європейці запевнили Сирського у подальшій підтримці ЗСУ

На тлі призупинення військової допомоги від США, європейські партнери запевнили головнокомандувача Олександра Сирського, що надалі допомагатимуть українському війську ППО, артилерією та навчанням.

Джерело: Сирський у Facebook

Деталі: Він поспілкувався по відео з колегами з Британії, Франціъ та Німеччини, розповів про зміни обстановки в районах ведення бойових дій.

Реклама:

Пряма мова Сирського: "Обговорив поточні потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах тощо.

Отримав ... підтвердження щодо продовження практичної підтримки України, яка стійко обороняє східні рубежі Європи.

Протиповітряна оборона, артилерійські снаряди, бронетехніка, а також загальновійськова та фахова підготовка військ – по цих та інших запитах Європа і надалі з нами".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: