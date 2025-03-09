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Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні помер ще один поранений

Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 12:30
Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні помер ще один поранений
кривий ріг, фото: ова

Вранці 9 березня у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 5 березня.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: За даними влади, помер 53-річний чоловік. Кілька днів лікарі боролися за його життя.

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Загалом трагедія забрала життя шістьох людей. 

Передісторія: Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилась група іноземних волонтерів з низки країн.

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Кривий Рігракетний удар
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