Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні помер ще один поранений
Неділя, 9 березня 2025, 12:30
Вранці 9 березня у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 5 березня.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: За даними влади, помер 53-річний чоловік. Кілька днів лікарі боролися за його життя.
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Загалом трагедія забрала життя шістьох людей.
Передісторія: Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилась група іноземних волонтерів з низки країн.
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