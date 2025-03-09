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ЗМІ: Угода про копалини не переконає Трампа відновити допомогу Україні

Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 15:20
ЗМІ: Угода про копалини не переконає Трампа відновити допомогу Україні
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Оскільки американські та українські офіційні особи готуються до зустрічі в Саудівській Аравії цього тижня, президент Дональд Трамп повідомив помічникам, що підписана угода про мінерали між Вашингтоном і Києвом не буде достатньою для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.

Джерело: NBC News з посиланням на слова чиновника адміністрації Трампа та іншого американського чиновника

Деталі: Трамп хоче, щоб угода була підписана, але він також хоче бачити зміну ставлення президента Володимира Зеленського до мирних переговорів включно з готовністю йти на поступки, такі як відмова від території на користь Росії, кажуть чиновники.

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Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив кроки до виборів в Україні та, можливо, до відставки з посади лідера країни.

США не мають даних, що пауза в обміні розвідданими безпосередньо вплинула на російські атаки, за словами американського чиновника та чиновника адміністрації.

Два чиновники висловили оптимізм, що постачання зброї, обладнання та обмін розвідданими можуть відновитися вже наступного тижня, особливо після того, як Зеленський заявив, що Україна "готова сісти за стіл переговорів якомога швидше".

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Чиновники зазначили, що США все ще надають Україні оборонну розвідку — тобто інформацію, яка допомагає Україні захищатися від атак, але не надають координати для ударів по російських цілях.

Передісторія: 

  • Як відомо, ще 28 лютого під час візиту Зеленського у Вашингтон було заплановане підписання рамкової угоди про надра.
  • Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
  • Зеленський у коментарі журналістам заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами.
  • Він планує запитати Трампа, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна, а також запитає про переговори Вашингтона й Москви стосовно України. 
  • Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме вона успіх. 

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона

ЗеленськийТрампдопомога Україні
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