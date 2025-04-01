Для оформлення паспорта автоматично будуть брати на облік чоловіків за кордоном

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, тепер можуть оформити паспорт без необхідності фізично надавати військово-обліковий документ, оскільки інформація буде перевірятися та вноситись автоматично в реєстр.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова Клименка: "Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів".

Реклама:

Деталі: Як проінформував Клименко, чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, більше не потрібно буде показувати військовий обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта.

Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть інформацію про військовий облік у реєстрі.

Якщо дані відсутні, вони будуть додаватися автоматично, і чоловіків ставитимуть на облік з оформленням електронного військового облікового документа без медкомісії.

РЕКЛАМА:

Після цього паспорт буде виготовлений у встановлений термін.

Нагадаємо:

17 лютого Україна відновила видачу паспортів чоловікам у віці 18-60 років, які наразі мешкають за кордоном.

21 березня стало відомо, що Кабінет міністрів збирається внести до однієї зі своїх постанов зміни, які зроблять простішою процедуру взяття на військовий облік громадян України, які перебувають за межами країни.