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Уряд готується полегшити взяття на військовий облік українців за кордоном – Верещук

Євген КізіловП'ятниця, 21 березня 2025, 15:18
Уряд готується полегшити взяття на військовий облік українців за кордоном – Верещук
фото: фейсбук-сторінка Верещук

Кабінет міністрів збирається внести до однієї зі своїх постанов зміни, які зроблять простішою процедуру взяття на військовий облік громадян України, які перебувають за межами країни.

Джерело: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у соцмережах

Пряма мова: "На розгляд Уряду внесено проєкт змін до постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном".

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Деталі: Верещук пояснила, що це дозволить консульствам України і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи "десяткам тисяч" українців за кордоном.

Вона подякувала Державній міграційній службі, Міністерству оборони та Секретаріату Кабміну "за оперативне напрацювання нормативних змін".

Довідково: 16 серпня 2024 року уряд прийняв постанову №932 про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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Детальніше читайте в статті "Військовий облік без ВЛК, повістки на нові адреси і спрощена відстрочка: що зміниться у мобілізаційних правилах"

мобілізаціясвітКабінет міністрів
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