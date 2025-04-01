У Росії засудили до 10 років українця, звинувативши у передачі $120 "Азову"

Російський Південний окружний військовий суд у Ростові засудив жителя Запорізької області Станіслава Руденка до 10 років позбавлення волі за "сприяння тероризму", нібито через передачу грошей для купівлі дронів полку "Азов".

Джерело: телеканал "Настоящєє врємя" з посиланням на пресслужбу суду

Дослівно: "За версією слідства, Руденко, "розділяючи ідеологію" полку "Азов", вирішив сприяти учасникам організації шляхом фінансування їхньої діяльності. 13 листопада 2023 року він побачив оголошення, після чого перевів гроші для придбання дронів".

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Деталі: В матеріалі телеканалу йдеться про те, що в російській прокуратурі заявили, що Руденко передав військовим близько 5 тисяч гривень (120 доларів).

За це російський суд засудив українця до 10 років тюрми.

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