У Росії засудили до 10 років українця, звинувативши у передачі $120 "Азову"
Російський Південний окружний військовий суд у Ростові засудив жителя Запорізької області Станіслава Руденка до 10 років позбавлення волі за "сприяння тероризму", нібито через передачу грошей для купівлі дронів полку "Азов".
Джерело: телеканал "Настоящєє врємя" з посиланням на пресслужбу суду
Дослівно: "За версією слідства, Руденко, "розділяючи ідеологію" полку "Азов", вирішив сприяти учасникам організації шляхом фінансування їхньої діяльності. 13 листопада 2023 року він побачив оголошення, після чого перевів гроші для придбання дронів".
Деталі: В матеріалі телеканалу йдеться про те, що в російській прокуратурі заявили, що Руденко передав військовим близько 5 тисяч гривень (120 доларів).
За це російський суд засудив українця до 10 років тюрми.
Нагадаємо:
- 18 жовтня 2024 року українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича повернули з російського полону, після того, як в РФ йому винесли вирок суду.
- Буткевич, який у складі ЗСУ воював на сході України, потрапив у російський полон влітку 2022 року. У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі.
- 14 січня 2-й Західний окружний військовий суд Москви виніс вирок сімом полоненим українцям, які брали участь у наступі ЗСУ в Курській області РФ. Військові отримали тюремні сроки від 15 до 16 років.
- 26 березня стало відомо, що суд у Ростові-на-Дону в РФ засудив 23 українських військовополонених, які служили в полку "Азов", до ув’язнення в колонії суворого режиму, зокрема, 12 осіб отримали реальні строки від 13 до 23 років, інші — заочно.