Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

У Росії засудили до 10 років українця, звинувативши у передачі $120 "Азову"

Степан ГафткоВівторок, 1 квітня 2025, 13:48
У Росії засудили до 10 років українця, звинувативши у передачі $120 Азову
Полонені бійці "Азова", ілюстративне фото з ефіру "Настоящєє врємя"

Російський Південний окружний військовий суд у Ростові засудив жителя Запорізької області Станіслава Руденка до 10 років позбавлення волі за "сприяння тероризму", нібито через передачу грошей для купівлі дронів полку "Азов".

Джерело: телеканал "Настоящєє врємя" з посиланням на пресслужбу суду

Дослівно: "За версією слідства, Руденко, "розділяючи ідеологію" полку "Азов", вирішив сприяти учасникам організації шляхом фінансування їхньої діяльності. 13 листопада 2023 року він побачив оголошення, після чого перевів гроші для придбання дронів".

Реклама:

Деталі: В матеріалі телеканалу йдеться про те, що в російській прокуратурі заявили, що Руденко передав військовим близько 5 тисяч гривень (120 доларів).

За це російський суд засудив українця до 10 років тюрми. 

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • 18 жовтня 2024 року українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича повернули з російського полону, після того, як в РФ йому винесли вирок суду.
  • Буткевич, який у складі ЗСУ воював на сході України, потрапив у російський полон влітку 2022 року. У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі.
  • 14 січня 2-й Західний окружний військовий суд Москви виніс вирок сімом полоненим українцям, які брали участь у наступі ЗСУ в Курській області РФ. Військові отримали тюремні сроки від 15 до 16 років.
  • 26 березня стало відомо, що суд у Ростові-на-Дону в РФ засудив 23 українських військовополонених, які служили в полку "Азов", до ув’язнення в колонії суворого режиму, зокрема, 12 осіб отримали реальні строки від 13 до 23 років, інші — заочно.

судполоненіросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: Сухаревський продовжує командувати Силами безпілотних систем
Журналісти з'ясували, хто переконав Трампа призупинити підвищення тарифів
ЄС ставить на паузу тарифи проти США після заяв Трампа
Очільник військової адміністрації Києва звільнив свого заступника Поворозника
Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" до кінця року
США та Росія знову обмінялися ув'язненими: серед звільнених – жінка, яка задонатила Україні
Усі новини...
суд
Необґрунтована підозра і застава у 60 тисяч: як тиснуть на екскомандира Шабуніна, для отримання неправдивих свідчень
Ле Пен назвала свій вирок "ядерною бомбою" від системи
Уник 10 років ув'язнення: у Рівному із зали суду відпустили чоловіка, винного у серії зґвалтувань
Останні новини
17:13
У Москві засудили до 16 років українця за надсилання вибухівки трьом полковникам РФ
17:07
Нова загроза: МВС застерігає, що російські дрони розкидають вибухівку
17:04
Росія вдарила ракетою по Дніпру: зайнялася масштабна пожежа, загинув чоловік
16:56
(Не)правильне застосування. Як в Україні використовують антибіотики – результати моніторингу
16:49
"З суду в ЗСУ": 48 фігурантів справ про корупцію мобілізувалися в армію
16:37
Британія ввела санкції проти генпрокурора Грузії і ще трьох посадовців
16:33
ФотоВодій, що раніше спричинив смертельну ДТП, тікав від поліцейських та наїхав на патрульного
16:30
ЗМІ: Трамп помилково набрав ексрадника з нацбезпеки та облаяв його
16:14
футболДовбика визнали гравцем місяця в чемпіонаті Італії
16:11
Садовий закликав зупинити "найбільшу земельну аферу за останні десятиліття"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: