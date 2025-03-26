РФ засудила українських військовополонених до 13-23 років колонії за справою "Азова"
Військовий суд у Ростові-на-Дону в РФ засудив 23 українських військовополонених, які служили в полку "Азов", до ув’язнення в колонії суворого режиму, зокрема, 12 осіб отримали реальні строки від 13 до 23 років, інші — заочно.
Джерело: інтернет-видання "Медіазона"
Дослівно: "Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до реальних термінів ув’язнення в колонії суворого режиму українських військовополонених, які в різні роки служили в полку "Азов"".
Деталі: За інформацією видання, троє суддів під головуванням Вячеслава Корсакова винесли вироки для українських військовополонених: Ярослав Ждамаров, Олександр Мероченець, Микита Тимонін, Олександр Мухін, Олег Тишкул та Артур Грецький отримали по 22 роки колонії суворого режиму; Олександр Ірх та Артем Гребешков – по 20 років; Олег Мижгородський – 17 років; Олег Жарков – 13 років; Анатолій Грицик – 19 років; Олексій Смиков – 23 роки. Усі вони планують оскаржити вирок.
Чоловіків привели до суду в кайданах. Перед оголошенням вироку Олегу Жаркову стало погано, йому викликали швидку допомогу через біль у животі.
Одинадцять осіб отримали заочні вироки, оскільки вже повернулись в Україну в рамках обміну. Давиду Касаткину та Дмитру Лабінському присудили по 23 роки колонії суворого режиму.
Дев'ять жінок, які працювали військовими кухарками, отримали заочні вироки у колонії загального режиму. Їхні строки варіюються від 13 до 14 років. Жінок обміняли в вересні минулого року.
Прокурор вимагав різні строки ув'язнення для кожного, від 13 до 24 років, залежно від обвинувачення. Справа щодо загиблого в СІЗО Александра Іщенка була закрита, тому вироку йому не винесли.
В суді обвинувачені неодноразово заявляли про фальсифікацію їхніх показів, допити без адвокатів, принизливе ставлення, відмову в медичній допомозі та катування.
"Я бачив мішки на головах, дроти на різних кінцівках тіла, поламані ребра, побиті нирки...жодної медичної допомоги...двічі за рік ми ходили в душ – виходили бруднішими, ніж зайшли, ще й побиті", – сказав у своєму заключному слові Микита Тимонін.
Нагадаємо:
- Українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича 18 жовтня 2024 року повернули з російського полону, після того, як в РФ йому винесли вирок суду.
- Буткевич, який у складі ЗСУ воював на сході України, потрапив у російський полон влітку 2022 року. У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі.
- 14 січня 2-й Західний окружний військовий суд Москви виніс вирок сімом полоненим українцям, які брали участь у наступі ЗСУ в Курській області РФ. Військові отримали тюремні сроки від 15 до 16 років.