РФ засудила українських військовополонених до 13-23 років колонії за справою "Азова"

Військовий суд у Ростові-на-Дону в РФ засудив 23 українських військовополонених, які служили в полку "Азов", до ув’язнення в колонії суворого режиму, зокрема, 12 осіб отримали реальні строки від 13 до 23 років, інші — заочно.

Джерело: інтернет-видання "Медіазона"

Дослівно: "Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до реальних термінів ув’язнення в колонії суворого режиму українських військовополонених, які в різні роки служили в полку "Азов"".

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Деталі: За інформацією видання, троє суддів під головуванням Вячеслава Корсакова винесли вироки для українських військовополонених: Ярослав Ждамаров, Олександр Мероченець, Микита Тимонін, Олександр Мухін, Олег Тишкул та Артур Грецький отримали по 22 роки колонії суворого режиму; Олександр Ірх та Артем Гребешков – по 20 років; Олег Мижгородський – 17 років; Олег Жарков – 13 років; Анатолій Грицик – 19 років; Олексій Смиков – 23 роки. Усі вони планують оскаржити вирок.

Чоловіків привели до суду в кайданах. Перед оголошенням вироку Олегу Жаркову стало погано, йому викликали швидку допомогу через біль у животі.

Одинадцять осіб отримали заочні вироки, оскільки вже повернулись в Україну в рамках обміну. Давиду Касаткину та Дмитру Лабінському присудили по 23 роки колонії суворого режиму.

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Дев'ять жінок, які працювали військовими кухарками, отримали заочні вироки у колонії загального режиму. Їхні строки варіюються від 13 до 14 років. Жінок обміняли в вересні минулого року.

Прокурор вимагав різні строки ув'язнення для кожного, від 13 до 24 років, залежно від обвинувачення. Справа щодо загиблого в СІЗО Александра Іщенка була закрита, тому вироку йому не винесли.

В суді обвинувачені неодноразово заявляли про фальсифікацію їхніх показів, допити без адвокатів, принизливе ставлення, відмову в медичній допомозі та катування.

"Я бачив мішки на головах, дроти на різних кінцівках тіла, поламані ребра, побиті нирки...жодної медичної допомоги...двічі за рік ми ходили в душ – виходили бруднішими, ніж зайшли, ще й побиті", – сказав у своєму заключному слові Микита Тимонін.

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