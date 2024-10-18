Україна повернула з полону військового та правозахисника Максима Буткевича
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 22:42
Українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича повернули з російського полону.
Джерело: Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Буткевича
Дослівно: "Максима Буткевича, українського правозахисника, журналіста, громадського діяча та військовослужбовця звільнили з російського полону! Про це повідомляє його батько. Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома".
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Передісторія:
- Буткевич, який у складі ЗСУ воював на сході України, потрапив у російський полон влітку 2022 року.
- У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику - 13 років позбавлення волі.
- З кінця серпня 2023 року про місце перебування Буткевича нічого не було відомо ні його адвокату, ні батькам.
- Згодом стало відомо, що він перебував в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області.