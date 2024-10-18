Україна повернула з полону військового та правозахисника Максима Буткевича

Українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича повернули з російського полону.

Джерело: Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Буткевича

Дослівно: "Максима Буткевича, українського правозахисника, журналіста, громадського діяча та військовослужбовця звільнили з російського полону! Про це повідомляє його батько. Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома".

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