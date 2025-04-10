Трамп заявив, що Іран не повинен мати ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне, аби Іран був великою державою, але без ядерної зброї.

Джерело: Трамп, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Я хочу, щоби вони процвітали. Я хочу, щоб Іран був великим (як держава – ред.). Єдине, чого вони не можуть мати, так це ядерної зброї".

Реклама:

Деталі: Трамп зробив свою заяву перед запланованими цього тижня непрямими переговорами в Омані між делегаціями США й Ірану, а також після того, як офіційний Вашингтон оголосив у середу про запровадження нових санкцій проти Ірану.

Водночас, глава Білого дому зауважив, що Сполучені Штати готові піти на військовий крок, у разі необхідності. Він також допустив, що в цьому випадку, можливо, буде втягнутий і Ізраїль.