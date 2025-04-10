Трамп заявил, что Иран не должен иметь ядерного оружия
Четверг, 10 апреля 2025, 05:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран был великой державой, но без ядерного оружия.
Источник: Трамп, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Трампа: "Я хочу, чтобы они процветали. Я хочу, чтобы Иран был великим (как государство - ред.). Единственное, чего они не могут иметь, так это ядерного оружия".
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Детали: Трамп сделал свое заявление перед запланированными на этой неделе непрямыми переговорами в Омане между делегациями США и Ирана, а также после того, как официальный Вашингтон объявил в среду о введении новых санкций против Ирана.
В то же время, глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты готовы пойти на военный шаг, в случае необходимости. Он также допустил, что в этом случае, возможно, будет втянут и Израиль.