У п’ятницю ще йтиме значний сніг, а від неділі прогнозують суттєве потепління  

Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг, місцями значний сніг і заморозки, але від неділі прогнозують потепління до +18° і відсутність опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "11 квітня в Україні, крім північних та Вінницької областей, мокрий сніг, вдень місцями з дощем, у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, в суботу на півдні та сході, вночі і на заході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів".

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Деталі: Вночі 11 та 12 квітня на більшій частині території країни заморозки в повітрі 0-5°, вдень 11 квітня 1-7° тепла, 12 квітня 5-11° тепла. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, 11 квітня у південних, місцями центральних областях пориви 15-20 м/с.

Погода 11 квітня Скриншот з meteo.gov.ua

У столиці 11 квітня без істотних опадів, вночі -1°…-3°, вдень +3°…+5°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У суботу в Києві без опадів, вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Погода 12 квітня Скриншот з meteo.gov.ua

13 квітня в Україні без опадів, температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві в неділю без опадів, вночі +4°…+2°, вдень до +12°…+14°, вітер південно-західний, 3-8 м/с.