В пятницу еще будет идти значительный снег, а с воскресенья прогнозируют потепление

В ближайшие дни в Украине ожидается мокрый снег, местами значительный снег и заморозки, но с воскресенья прогнозируют потепление до +18° и отсутствие осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "11 апреля в Украине, кроме северных и Винницкой областей, мокрый снег, днем местами с дождем, в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром значительный мокрый снег и налипание мокрого снега, в субботу на юге и востоке, ночью и на западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков".

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Детали: Ночью 11 и 12 апреля на большей части территории страны заморозки в воздухе 0-5°, днем 11 апреля 1-7° тепла, 12 апреля 5-11° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, 11 апреля в южных, местами центральных областях порывы 15-20 м/с.

Погода 11 апреля Скриншот С meteo.gov.ua

В столице 11 апреля без существенных осадков, ночью -1°...-3°, днем +3°...+5°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В субботу в Киеве без осадков, ночью 1-3° мороза, днем 7-9° тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Погода 12 апреля Скриншот С meteo.gov.ua

13 апреля в Украине без осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью +4°...+2°, днем до +12°...+14°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.