Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

В пятницу еще будет идти значительный снег, а с воскресенья прогнозируют потепление

Ирина БалачукЧетверг, 10 апреля 2025, 12:21
В пятницу еще будет идти значительный снег, а с воскресенья прогнозируют потепление
Фото unsplash.com

В ближайшие дни в Украине ожидается мокрый снег, местами значительный снег и заморозки, но с воскресенья прогнозируют потепление до +18° и отсутствие осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "11 апреля в Украине, кроме северных и Винницкой областей, мокрый снег, днем местами с дождем, в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром значительный мокрый снег и налипание мокрого снега, в субботу на юге и востоке, ночью и на западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков".

Реклама:

Детали: Ночью 11 и 12 апреля на большей части территории страны заморозки в воздухе 0-5°, днем 11 апреля 1-7° тепла, 12 апреля 5-11° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, 11 апреля в южных, местами центральных областях порывы 15-20 м/с. 

 
Погода 11 апреля 
Скриншот С meteo.gov.ua

В столице 11 апреля без существенных осадков, ночью -1°...-3°, днем +3°...+5°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В субботу в Киеве без осадков, ночью 1-3° мороза, днем 7-9° тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:
 
Погода 12 апреля 
Скриншот С meteo.gov.ua

13 апреля в Украине без осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью +4°...+2°, днем до +12°...+14°, ветер юго-западный, 3-8 м/с. 

 
Погода 13 апреля 
Скриншот С meteo.gov.ua

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
погода
В Карпатах выпало 20 сантиметров снега
В четверг ожидаются заморозки и немного мокрого снега
В Украине еще несколько дней будут дожди и небольшой снег
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: