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На Львівщині зіткнулись мікроавтобус і ГАЗель: спалахнула пожежа, 7 постраждалих  

Ірина БалачукЧетвер, 10 квітня 2025, 13:11
На Львівщині зіткнулись мікроавтобус і ГАЗель: спалахнула пожежа, 7 постраждалих  
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Семеро людей постраждали внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса і ГАЗелі, що сталася вранці 10 квітня у Львівській області.

Джерело: поліція Львівщини в Facebook

Дослівно правоохоронці: "Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 квітня близько 09:40 на автодорозі "Львів-Шегині" у місті Судова Вишня Яворівського району.

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Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення автомобілів Mercedes Sprinter та ГАЗель, після чого транспортні засоби загорілись". 

 
Фото поліції

Деталі: Внаслідок аварії водії обох авто та п’ятеро пасажирів Mercedes Sprinter отримали тілесні ушкодження. Усіх їх доставили до медзакладів. 

 
Фото поліції

"Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, уточнюються дані усіх учасників пригоди та діагнози потерпілих. Вирішується питання правової кваліфікації події", – підсумували в поліції.

ДТПЛьвівщина
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