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На Львовщине столкнулись микроавтобус и ГАЗель: вспыхнул пожар, 7 пострадавших

Ирина БалачукЧетверг, 10 апреля 2025, 13:11
На Львовщине столкнулись микроавтобус и ГАЗель: вспыхнул пожар, 7 пострадавших
ФОТО ПОЛИЦИИ

Семь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и ГАЗели, которое произошло утром 10 апреля во Львовской области.

Источник: полиция Львовщины в Facebook

Дословно правоохранители: "Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 апреля около 09:40 на автодороге "Львов-Шегини" в городе Судовая Вишня Яворивского района.

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Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобилей Mercedes Sprinter и ГАЗель, после чего транспортные средства загорелись". 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: В результате аварии водители обоих авто и пятеро пассажиров Mercedes Sprinter получили телесные повреждения. Всех их доставили в медучреждения. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

"Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, уточняются данные всех участников происшествия и диагнозы пострадавших. Решается вопрос правовой квалификации события", – подытожили в полиции.

ДТПЛьвовщина
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