ЗМІ: ЄС обмірковує відтермінування на 90 днів торгової відповіді США 

Європейський Союз може на 90 днів відкласти запровадження тарифних заходів проти США у відповідь на мита на сталь і алюміній, які були введені адміністрацією Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Ця ідея обговорювалася послами країн ЄС на екстреному засіданні в четвер вранці, скликаному після того, як Трамп в кінці середи змінив свою позицію щодо "взаємних" тарифів.

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Приголомшливим кроком Трамп вдвічі знизив 20-відсотковий тариф, який він оголосив для ЄС у "День визволення" трохи більше тижня тому, привівши його у відповідність до 10-відсоткового універсального тарифу, який він встановив. У той же час він підвищив тарифи для Китаю до 125% в рамках ескалації торгової битви "око за око" між двома найбільшими економіками світу.

Ідея полягає в тому, щоб застосувати тарифи з 15 квітня, як і планувалося спочатку, і призупинити стягнення мит, щоб створити простір для переговорів з Білим домом, сказали дипломати, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити делікатні переговори за зачиненими дверима.

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