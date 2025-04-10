СМИ: ЕС обдумывает отсрочку на 90 дней торгового ответа США

Европейский Союз может на 90 дней отложить введение тарифных мер против США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, которые были введены администрацией Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Эта идея обсуждалась послами стран ЕС на экстренном заседании в четверг утром, созванном после того, как Трамп в конце среды изменил свою позицию по "взаимным" тарифам.

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Ошеломляющим шагом Трамп вдвое снизил 20-процентный тариф, который он объявил для ЕС в "День освобождения" чуть более недели назад, приведя его в соответствие с 10-процентным универсальным тарифом, который он установил. В то же время он повысил тарифы для Китая до 125% в рамках эскалации торговой битвы "око за око" между двумя крупнейшими экономиками мира.

По словам четырех дипломатов, которые на условиях анонимности рассказали о встрече за закрытыми дверями, тарифы все равно начнут действовать со следующей недели, как и планировалось изначально, но их введение будет приостановлено отдельным законодательным предложением, чтобы создать пространство для переговоров с Белым домом.

Напомним:

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