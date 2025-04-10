Очільник військової адміністрації Києва звільнив свого заступника Поворозника

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про звільнення Миколи Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА.

Джерело: Ткаченко у Telegram-каналі

Деталі: За словами Ткаченка, з боку Поворозника "неодноразово мали місце факти невиконання доручень начальника КМВА".

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Зокрема, за твердженням очільника КМВА, його підлеглий проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години. Також, каже Ткаченко, перший заступник, у віданні якого апарат КМДА, "на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації".

Пряма мова: "Проєкти розпоряджень зависають. У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити.

Посадовці КМДА під керівництвом Поворозника готують документи абияк. Мені довелося визначити окрему групу фахівців, яка все перевіряє. Знаю, що це зроблено абсолютно свідомо, щоб звинуватити мене в затримках. Що вони й роблять.

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Наступне. Щодо взаємодії з військовими. За це вже відповідає мій заступник — бойовий офіцер.

І найбільш важливе. Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього.

Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг".

Оновлено: Своєю чергою в КМДА зазначили, що рішення Ткаченка не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Він залишиться заступником Кличка.

Дослівно: "Нинішній начальник КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова.

Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обов’язків першого заступника начальника військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною".

Довідково: За даними з відкритих джерел, 53-річний Микола Поворозник працює в структурі Київської міської державної адміністрації з 2001 року.

Із січня 2016 року обіймає посаду заступника голови КМДА, із 21 грудня 2017 року – першого заступника голови КМДА.