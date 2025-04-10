Глава военной администрации Киева уволил своего заместителя Поворозника

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил об увольнении Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника КГВА.

Источник: Ткаченко в Telegram-канале

Детали: По словам Ткаченко, со стороны Поворозника "неоднократно имели место факты невыполнения поручений начальника КГВА".

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В частности, по утверждению главы КГВА, его подчиненный проигнорировал поручение о предоставлении отчета по выдаче и учету пропусков для движения во время комендантского часа. Также, говорит Ткаченко, первый заместитель, в ведении которого аппарат КГГА, "на постоянной основе создает неблагоприятные условия для работы военной администрации".

Прямая речь: "Проекты распоряжений зависают. У нас честный бизнес и многие предприятия не могут получить статус критически важных, потому что в КГГА документы вместо 10 дней зависают на месяц и более. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать.

Чиновники КГГА под руководством Поворозника готовят документы кое-как. Мне пришлось определить отдельную группу специалистов, которая все проверяет. Знаю, что это сделано абсолютно сознательно, чтобы обвинить меня в задержках. Что они и делают.

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Следующее. Относительно взаимодействия с военными. За это уже отвечает мой заместитель - боевой офицер.

И самое важное. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 млрд грн - это до него. Украденные почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных - это к нему.

Поэтому я официально обращусь к правоохранителям. Пусть в установленном порядке определят: почему не предотвратил".

Обновлено: В свою очередь в КГГА отметили, что решение Ткаченко не касается штатной должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Он останется заместителем Кличко.

Дословно: "Нынешний начальник КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.

Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя начальника военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной".

Справка: По данным из открытых источников, 53-летний Николай Поворозник работает в структуре Киевской городской государственной администрации с 2001 года.

С января 2016 года занимает должность заместителя председателя КГГА, с 21 декабря 2017 года - первого заместителя председателя КГГА.