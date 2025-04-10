Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Глава военной администрации Киева уволил своего заместителя Поворозника

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 14:53
Глава военной администрации Киева уволил своего заместителя Поворозника
Николай Поворозник. фото КГГА

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил об увольнении Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника КГВА.

Источник: Ткаченко в Telegram-канале

Детали: По словам Ткаченко, со стороны Поворозника "неоднократно имели место факты невыполнения поручений начальника КГВА".

Реклама:

В частности, по утверждению главы КГВА, его подчиненный проигнорировал поручение о предоставлении отчета по выдаче и учету пропусков для движения во время комендантского часа. Также, говорит Ткаченко, первый заместитель, в ведении которого аппарат КГГА, "на постоянной основе создает неблагоприятные условия для работы военной администрации".

 

Прямая речь: "Проекты распоряжений зависают. У нас честный бизнес и многие предприятия не могут получить статус критически важных, потому что в КГГА документы вместо 10 дней зависают на месяц и более. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать.

Чиновники КГГА под руководством Поворозника готовят документы кое-как. Мне пришлось определить отдельную группу специалистов, которая все проверяет. Знаю, что это сделано абсолютно сознательно, чтобы обвинить меня в задержках. Что они и делают.

РЕКЛАМА:

Следующее. Относительно взаимодействия с военными. За это уже отвечает мой заместитель - боевой офицер.

И самое важное. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 млрд грн - это до него. Украденные почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных - это к нему.

Поэтому я официально обращусь к правоохранителям. Пусть в установленном порядке определят: почему не предотвратил".

Обновлено: В свою очередь в КГГА отметили, что решение Ткаченко не касается штатной должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Он останется заместителем Кличко.

Дословно: "Нынешний начальник КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.

Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя начальника военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной".

Справка: По данным из открытых источников, 53-летний Николай Поворозник работает в структуре Киевской городской государственной администрации с 2001 года.

С января 2016 года занимает должность заместителя председателя КГГА, с 21 декабря 2017 года - первого заместителя председателя КГГА.

Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Киев
Киев атаковали 30 БпЛА: горели склады, уничтожен дом, 3 пострадавших
Атака на Киев вражеских БпЛА: есть предварительные данные о пожаре и разрушении
Облил бензином авто врача и поджег: полиция рассказала детали инцидента в центре Киева
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: