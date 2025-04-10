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ЄС ставить на паузу тарифи проти США після заяв Трампа

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 10 квітня 2025, 15:37
ЄС ставить на паузу тарифи проти США після заяв Трампа
Фото: Getty Images

Європейський Союз після рішення президента США про "90-денну паузу" у застосуванні американських тарифів в тому вигляді, як їх анонсували, також відкладає свої контрзаходи.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму X, пише "Європейська правда"

Фон дер Ляєн зазначила, що у ЄС взяли до відома заяву Дональда Трампа і прагнуть "дати шанс перемовинам".

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"Хоча ми продовжимо фіналізувати ухвалення контрзаходів ЄС, які отримали рішучу підтримку країн-членів, ми поставимо їх на паузу на 90 днів. Якщо перемовини не завершаться задовільним результатом, наші контрзаходи почнуть діяти", – оголосила президентка Єврокомісії. 

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Вона додала, що підготовка до цього триватиме.

"Як я вже казала, усі варіанти залишаються "на столі", – додала фон дер Ляєн.

Ця заява підтвердила неофіційні повідомлення у ЗМІ про те, що ЄС може на 90 днів призупинити контрзаходи у відповідь на тарифи на сталь і алюміній, введені президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення. 

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%. 

ЄСТрамптарифи
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