ЕС ставит на паузу тарифы против США после заявлений Трампа

Европейский Союз после решения президента США о "90-дневной паузе" в применении американских тарифов в том виде, как их анонсировали, также откладывает свои контрмеры.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем X, пишет "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС приняли к сведению заявление Дональда Трампа и стремятся "дать шанс переговорам".

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We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

"Хотя мы продолжим финализировать принятие контрмер ЕС, которые получили решительную поддержку стран-членов, мы поставим их на паузу на 90 дней. Если переговоры не завершатся удовлетворительным результатом, наши контрмеры начнут действовать", – объявила президент Еврокомиссии.

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Она добавила, что подготовка к этому будет продолжаться.

"Как я уже говорила, все варианты остаются "на столе", – добавила фон дер Ляйен.

Это заявление подтвердило неофициальные сообщения в СМИ о том, что ЕС может на 90 дней приостановить контрмеры в ответ на тарифы на сталь и алюминий, введенные президентом Дональдом Трампом.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.