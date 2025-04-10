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ЕС ставит на паузу тарифы против США после заявлений Трампа

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 10 апреля 2025, 15:37
ЕС ставит на паузу тарифы против США после заявлений Трампа
Фото: Getty Images

Европейский Союз после решения президента США о "90-дневной паузе" в применении американских тарифов в том виде, как их анонсировали, также откладывает свои контрмеры.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем X, пишет "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС приняли к сведению заявление Дональда Трампа и стремятся "дать шанс переговорам".

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"Хотя мы продолжим финализировать принятие контрмер ЕС, которые получили решительную поддержку стран-членов, мы поставим их на паузу на 90 дней. Если переговоры не завершатся удовлетворительным результатом, наши контрмеры начнут действовать", – объявила президент Еврокомиссии.

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Она добавила, что подготовка к этому будет продолжаться.

"Как я уже говорила, все варианты остаются "на столе", – добавила фон дер Ляйен.

Это заявление подтвердило неофициальные сообщения в СМИ о том, что ЕС может на 90 дней приостановить контрмеры в ответ на тарифы на сталь и алюминий, введенные президентом Дональдом Трампом.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

ЕСТрамптарифы
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